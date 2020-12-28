Суд не выпустил из-под стражи челябинку, сбросившую тело сына в реку Миасс

Адвокат ходатайствовал о подписке о невыезде

Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката обвиняемой Татьяны Пупышевой, которая подозревается в убийстве семимесячного сына. Ранее Калининский районный суд продлил ей срок содержания под стражей до 23 января 2021 года.

«Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении Пупышевой более мягкую меру пресечения, а именно подписку о невыезде», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Постановление оставлено без изменений.

Напомним, в октябре 2020 года женщина вместе с сожителем до смерти избила своего семимесячного сына. От тела они решили избавиться, сбросив в реку Миасс. А позже попытались инсценировать похищение младенца.