Челябинкам рассказали, как подготовиться к беременности за год

Показаться врачам должны оба супруга

Всего лишь около пяти процентов беременных проходили прегравидарную подготовку, то есть готовились к своему интересному положению. Между тем медики говорят: перед зачатием оба супруга должны пройти медосмотр и решить существующие у них проблемы. Подробнее о подготовке к беременности рассказала акушер-гинеколог Центра охраны материнства и детства Магнитогорска Ольга Князева.

«В идеале прегравидарная подготовка должна начинаться примерно за год до планирования беременности. Необходимо не только посетить женскую консультацию, но и в целом проверить свое здоровье. Вылечить зубы, ликвидировав в полости рта очаги инфекции, и будущей маме, и будущему папе», — говорит Ольга Князева.

Женщина также сдает общий анализ крови, мочи, кровь на глюкозу, гепатиты, ВИЧ, сифилис и мазок на инфекции, передающиеся половым путем. Будущей маме проводят УЗИ молочных желез и малого таза. Если медики обнаружат проблемы, женщина лечится.

«Также мы выдаем будущим родителям спектр рекомендаций по снижению стрессов, нормализации режима дня в семье и назначаем витамины: фолиевую кислоту женщине и ее супругу, омега-3, омега-6, йодосодержащие препараты», — говорит Ольга Князева.

Чаще всего у пациенток выявляют гипертонию, ожирение и сахарный диабет.

До этого гинекологи рассказали о трех причинах бесплодия в южноуральских семьях.