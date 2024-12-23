Челябинка возрождает любовь россиян к рукописным открыткам

Светлана Головина рассылает их по всей стране со своими игрушками

Светлана Головина из села Долгодеревенского с детства любила подписывать и дарить открытки. Особенно в Новый год, когда открытки ее семья рассылала целыми пачками. О привычке, которую многие потеряли, и о прелести рукописных посланий Светлана рассказала Первому областному информагентству.

«Первые карманные деньги я тратила на покупку открыток. В ноябре вместе с папой мы отправлялись на почту или в киоск „Союзпечати“ и покупали около ста открыток, а потом подписывали их вручную и рассылали родным и знакомым по всему Союзу», — вспоминает Светлана.

Примерно столько же красочных и душевных посланий семья получала в ответ.

С тех пор открытки для нашей землячки — неотъемлемый элемент новогоднего чуда, и Светлана использует любую возможность пережить то теплое ощущение счастья, которое дарили открытки, вновь.

Четверть века Светлана руководила подразделением налоговой инспекции, вместе с мужем строила дом и растила детей, а когда дети выросли и появилась возможность уйти на пенсию, полностью посвятила себя творчеству. Светлана с пяти лет шила и вязала, а сейчас мастерит вязаные игрушки и продает их по интернету. А когда отправляет заказ, обязательно вкладывает в коробку открытку ручной работы.

«Мне так хочется. Мне так нравится. Я сама делают открытки в технике квиллинга и подписываю от руки. Для каждого человека нахожу свои добрые пожелания», — замечает Светлана.

Одна из дочерей Светланы живет сегодня в Великобритании. Когда девушка собралась замуж за англичанина и под Рождество поехала знакомиться с семьей будущего супруга, Светлана передала новым родственникам свои открытки ручной работы. Будущая родня была в полном восторге.

Когда у пары родилась дочка, молодожены позвали Светлану ухаживать за новорожденной внучкой. На комоде в гостиной челябинка заметила около 40 открыток от родных и коллег зятя. Через месяц Светлана предложила убрать их в комод, но дочь запретила: каждое утро отец малышки просматривал эти теплые поздравления — они оказались дороже других подарков.

«В Англии сохранили любовь к рукописным открыткам, и мне, конечно, хотелось бы, чтобы традиция дарить друг другу открытки возродилась у нас», — замечает Светлана Головина.

Для этого даже необязательно мастерить открытку своими руками. Карточку можно купить в магазине или на почте. Главное — найти для близкого человека только ему предназначенные слова.

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