Челябинка собрала коллекцию советских Золушек и нашла им Принцев

Винтажные куклы, считает мастер, ничуть не хуже популярных Барби и Кенов

Современные девочки сходят с ума по Барби. В советские времена такой же ажиотаж вызывали Золушки производства Ивановской фабрики игрушки. Кукла стоила 4,5 рубля и предназначалась не для игры, а для украшения интерьера. Героиня этой истории пронесла любовь к своей кукле через годы и спустя 45 лет нашла Золушке Принца. Рассказываем, как советская Барби обрела Кена.

Челябинке Светлане Золушку подарила крестная в 80-е годы. Куклу купили в магазине «Уральские сувениры». Девочке было тогда лет десять. Современные дети в этом возрасте в куклы уже не играют. Но в эпоху «до гаджетов» и дефицита игрушек Золушка воплощала все девичьи мечты.

«Это кукла, с которой я провела многие часы, и я ей очень благодарна, я ее очень любила. Такие куклы были не у всех, но многие девочки о них мечтали», — рассказывает Светлана.

С годами кукла утратила красоту: волосы спутались, бальное платье поизносилось. Но отправить игрушку на свалку хозяйка так и не решилась. Больше сорока лет Золушка пролежала на антресолях. А год назад у нее началась новая жизнь.

«В детстве я очень переживала, что у куклы нет Принца. Кукол-мальчиков на ивановской фабрике почему-то не выпускали. Год назад я увидела на „Авито“ куклу с темными волосами и подумала: „Из нее вышел бы прекрасный Принц“. В голове сразу родился образ будущей пары, и я взялась за работу», — рассказывает Светлана.

Золушке мастерица сшила пышное бальное платье, Принцу — богатый красивый камзол. Но мастерица осталась не вполне довольна и купила еще одну винтажную куклу, чтобы сшить по-настоящему идеальный наряд. Так челябинка и втянулась в свое новое хобби.

Сейчас в коллекции нашей землячки 22 ивановских куклы. Помимо Принцев и Золушек, в ней есть Ромео и Джульетта, цветочные феи и Казанова. Последний образ навеяло состояние старой игрушки.

«Игрушка была в плачевном состоянии: на лице — шрам, ножки проколоты шилом. Когда я начала ее делать, я пообещала этой кукле, что здесь ее никто не обидит. И когда сделала, почему-то сложился образ Казановы», — замечает Светлана.

Советских кукол челябинка покупает по интернету, а наряды придумывает и шьет на руках. Швейная машинка на столике в комнате-мастерской — для других целей.

Два года назад, когда началась специальная военная операция, женщина поняла, что не может остаться в стороне от нужд родины, и предложила знакомым женщинам шить флисовые снуды для бойцов. Мастерицы ласково называют свои изделия «обнимашками».

«Я подумала: сшить его будет несложно — всего три шва. А если сделать веревочку для затяжки, снуд легко превращается в шапку. Сейчас мы вместе с другими девочками-мастерицами закупаем материал, отшиваем партию и отправляем „за ленточку“», — рассказывает Светлана.

В феврале сообщество «Твори добро», куда входит Светлана, отправило на фронт 150 теплых снудов и продолжает отшивать новую партию.

«Все мы взрослые люди и понимаем, что там происходит. Переживать это все тяжело. Может, поэтому я в какой-то момент и достала старую куклу. Захотелось отвлечься, переключиться на красоту», — признается Светлана.

После Золушек мастерица взялась обшивать куколок Мокси Тинс. У таких кукол вполне современная модельная внешность, но челябинка одевает их в наряды разных эпох и даже выставляет на конкурсах мастериц.