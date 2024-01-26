Челябинка стала лауреатом Всероссийской премии добрых дел

Елизавету Кириллову наградили за продвижение инклюзивного образования на Южном Урале

Руководитель челябинской общественной организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова стала лауреатом Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить». Челябинку наградили в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда семейных ценностей и ЗОЖ», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Челябинку наградили за продвижение проектов в области инклюзивного образования для детей-инвалидов и эффективное наставничество для их родителей. За последние два года она оказала поддержку родителям из 35 регионов России», — отмечают в пресс-службе.

Елизавета Кириллова первой на Южном Урале добилась открытия инклюзивного класса в школе. Сегодня организация «Открытое сердце» помогает родителям открывать инклюзивные новые классы и готовить кадры для работы с особенными детьми.

В церемонии награждения лауреатов премии «Сможем вместе победить» приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители администраций регионов, известные общественные деятели, популярные артисты и телеведущие, выдающиеся спортсмены.

Как работают инклюзивные классы, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

Кстати, в 2023 году команда челябинской средней школы № 109, где и был открыт первый инклюзивный класс, одержала победу на всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».