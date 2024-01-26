Руководитель челябинской общественной организации «Открытое сердце» Елизавета Кириллова стала лауреатом Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить». Челябинку наградили в номинации «Патриотическое воспитание детей и молодежи, пропаганда семейных ценностей и ЗОЖ», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
«Челябинку наградили за продвижение проектов в области инклюзивного образования для детей-инвалидов и эффективное наставничество для их родителей. За последние два года она оказала поддержку родителям из 35 регионов России», — отмечают в пресс-службе.
Елизавета Кириллова первой на Южном Урале добилась открытия инклюзивного класса в школе. Сегодня организация «Открытое сердце» помогает родителям открывать инклюзивные новые классы и готовить кадры для работы с особенными детьми.
В церемонии награждения лауреатов премии «Сможем вместе победить» приняли участие депутаты Госдумы, сенаторы РФ, представители администраций регионов, известные общественные деятели, популярные артисты и телеведущие, выдающиеся спортсмены.
Как работают инклюзивные классы, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Кстати, в 2023 году команда челябинской средней школы № 109, где и был открыт первый инклюзивный класс, одержала победу на всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».