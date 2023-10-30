Учебное заведение из Челябинска признано лучшей инклюзивной школой России

Несколько лет назад здесь открыли первый на Южном Урале ресурсный класс

Команда челябинской средней школы № 109 одержала победу на всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России». Южноуральцев отметили за высокую методическую грамотность организации образовательного процесса, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

В Москве на конкурсе школу представляли два человека: это учитель ресурсного класса Ксения Брюхова и тьютор Екатерина Ваняшкина.

«Я испытываю огромную гордость от того, что наши результаты высоко оценили. Мы, конечно, будем стараться расти и развиваться дальше», — пообещала Ксения Брюхова.

После победы челябинцы получили предложение о сотрудничестве с Мосгортуром и Федеральным ресурсным центром «Аутизм».

Школа № 109 в Челябинске была первой, где появился ресурсный класс для особенных ребятишек. Сегодня такие классы открывают и в других школах, а также в детских садах региона. В частности, инклюзивная группа для малышей скоро появится в Магнитогорске.

Ранее мы рассказывали о работе ресурсного класса в спортинтернате, который также расположен в Челябинске.