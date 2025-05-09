Челябинка рассказала о подвиге родных — жителей блокадного Ленинграда

С портретами бабушки и мамы она прошла в «Бессмертном полку»

Сегодня, 9 мая, многие в Бессмертном полку идут с фотографиями фронтовиков. Челябинка Лариса Буряк пронесла портреты своей бабушки и мамы, которые во время Великой Отечественной войны были жителями блокадного Ленинграда.

«На первом фото моя бабушка, на втором — моя мама. Они жители блокадного Ленинграда. В 1942 году их эвакуировали в Челябинск вместе с ижорским заводом. У бабушки было пятеро детей, после блокады осталась одна девочка — наша мамочка», — рассказала она корреспонденту ИА «Первое областное».

Ее дедушка во время войны был командиром, защищал Ленинград. Родные вспоминали, что питаться в блокаду было совсем нечем. Мама рассказывала Ларисе, как собирали лебеду, картофельные очистки...

«Мы благодарны нашим предкам, что они выжили и дали нам жизнь. Они прожили долго — по 86 лет, несмотря на то что прошли такой сложный период. Вообще, ленинградцы очень отзывчивые и терпеливые люди», — говорит Лариса Буряк.

В Челябинске шествие «Бессмертного полка» началось возле Южно-Уральского госуниверситета. Одной из особенностей акции в этом году стала уникальная картина из Пластовского краеведческого музея, олицетворяющая образ солдатской матери. Ее пронесли участники «Бессмертного полка».

