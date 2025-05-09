По главной улице Челябинска идет Бессмертный полк

Южноуральцы несут портреты близких, которые приближали Победу

Шествие Бессмертного полка — одно из центральных событий празднования 80‑летия Победы в Великой Отечественной войне.

Весь проспект Ленина занят шествием. Портреты своих героев несут десятки тысяч челябинцев.

Возглавляет шествие губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой.

Алексей Текслер нес фотографию своего деда, Анатолия Михайловича Зотова, который воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. Ирина Текслер держала портрет деда Ефима Леонтьевича Матяша, служившего на подводной лодке Северного флота, участника парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

«Бессмертный полк» — это не просто шествие, это живая связь поколений, напоминание о великом подвиге нашего народа. Это возможность рассказать молодым поколениям о героизме наших предков, о цене свободы и независимости. Именно благодаря им мы сегодня строим будущее и воспитываем своих детей. Мы помним, мы чтим, мы гордимся!» — подчеркнул Алексей Текслер.

В первых рядах колонны кадеты несут картину, которая символизирует подвиг солдатской матери. Картина предоставлена Пластовским музеем.

Челябинцы также несут копию Красного знамени, которое 1 мая 1945 года установили над Рейхстагом бойцы Кантария и Егоров. Этот стяг принято называть Знаменем Победы.

Во время шествия также прошла молодежная акция «Южный Урал — опорный край Победы». Ее участники использовали специальные манишки с названиями эвакуированных в годы войны предприятий.

Среди портретов есть фотографии современных героев — участников СВО.

В колонне с южноуральцами идет мэр Челябинска Алексей Лошкин, он полный тезка своего деда-героя.

После проспекта Ленина колонна сворачивает на улицу Цвиллинга и движется к Вечному огню на Аллее Славы.

Финиширует шествие на площади Революции. После этого участники акции могут пройти на Театральную площадь, где организованы концерт, выставка военной техники и работает полевая кухня.

Впервые на всем маршруте шествия из динамиков звучит музыка военных лет.

Ожидаемое количество участников — до 150 тысяч человек, как и в прошлые годы, когда акция проходила в очном формате. Последний раз Бессмертный полк проходил по улицам города в 2022 году.

Не все челябинцы смогли принять участие в шествии лично, многие просто выходят на улицы с портретами своих прадедов, дедов и отцов.

Когда отец челябинки Ольги Ковалевой ушел на фронт, ей было от роду всего 9 месяцев. Проводы отца в памяти крохи не отложились. Но челябинка хорошо помнит, как отец вернулся домой.

«Был хороший и ясный день, как сегодня. Папа протянул ко мне руки, а я испугалась, потому что, можно сказать, что впервые увидела своего отца», — говорит пенсионерка.

В 1945-м ее мама практически каждый день ходила на железнодорожный вокзал — все ждала возвращения мужа. Так делали тогда все жители города — все ждали победителей.

Сейчас Ольге 85 лет. Пройти в колонне Бессмертного полка ей не позволяет здоровье. Но она решила пройтись с портретом отца по улицам города.