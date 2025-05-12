Каждый пациент для них — золотой: медсестры ЧОКБ рассказали о любви к своему делу

Международный день медицинской сестры отмечают 12 мая

Объединяющим символом для медицинских сестер всего мира является белое сердце, олицетворяющее заботу, гигиену, комфорт, любовь и преданность к своим пациентам. По случаю праздника медсестры гинекологического отделения Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) рассказали о том, как в их сердцах родилась любовь к медицине и как тесно их жизнь переплелась с профессиональной деятельностью.

Умсындык Елеугалиева: боялась, что лишила пациентку девственности

Отделение гинекологии для нее как первая и единственная любовь. В 17 лет юная девушка приехала в ЧОКБ из Кизильского района на обследование и так прониклась работой медсестер, что уже на протяжении 38 лет сама заботится о больных.

«Женщинам по своей природе требуется больше внимания, я каждую пациентку, еще со времен учебы, называю „мой золотой“. Пациенток важно успокоить, особенно в этом нуждаются те, кто попадает в стационар впервые — для них это большой стресс, и нам, медсестрам, нужно создать для женщин дружественную атмосферу и настроить на благоприятный исход лечения. Порой не только добрым словом назвать, но и погладить надо», — говорит медицинская сестра высшей квалификационной категории гинекологического отделения ЧОКБ, ветеран ЧОКБ Умсындык Елеугалиева.





Это сейчас Умсындык Алпсиаевна знает, что общение с пациентом первично, а когда только начинала свою практику, боялась задавать «лишние» вопросы и даже попала в пикантную ситуацию.

«Нынче пациентки поступают в отделение с полным набором обследований, а раньше перед операциями сами медсестры проводили забор гинекологических мазков. Это был первый год моей работы. На кресле молодая женщина. Я начала манипуляцию, поставила зеркало, и мне показалось, будто что-то хрустнуло... И тут взволнованная пациентка мне сообщает, что еще не живет половой жизнью. Я так испугалась! Побежала к врачу! К счастью, все обошлось», — вспоминает Умсындык Елеугалиева.





Альфия Мингазитдинова: теряла сознание, но инструмент в операционной не уронила

Она, как никто другой, понимает всю боль, с которой порой приходится сталкиваться женщинам в этом отделении. Она сама тоже на время меняла статус и становилась пациенткой родной гинекологии. Теперь чужие слезы воспринимает как свои, поэтому старается проявлять больше ласки к женщинам, которые переносят серьезные вмешательства.

«В медицине человечность и сочувствие к людям должны быть первичны. Я работаю по такому принципу, что мы должны помогать людям. Сегодня — у нас пациенты на больничной койке, завтра — мы сами окажемся на больничной койке, а послезавтра там могут быть наши родственники, и мы будем хотеть и к себе, и к своим близким хорошего отношения», — рассуждает медицинская сестра высшей квалификационной категории гинекологического отделения ЧОКБ Альфия Мингазитдинова.





Альфия Курбангалеевна являет собой гиперответственность. Когда она только стала операционной сестрой, идя на работу, мысленно повторяла все этапы операции. И так во всем.

«Будучи операционной санитаркой, я осознала, что хочу быть операционной сестрой. Когда увидела врача, расправляющего сальник, я поняла, что все эти его действия ради того, чтобы облегчить пациенту жизнь. За 34 года работы лишь один раз у меня был обморок. Я подаю врачу гистероскоп и чувствую, что мне плохо, а мысли были только об одном: пусть я упаду, главное — не разбить инструмент. Сползла по стенке, но гистероскоп все же остался в руке. Это были мои личные переживания, связанные с приближающимся уходом мамы», — делится Альфия Мингазитдинова.





Лейсан Вишнякова: коллеги помогли стать мамой

Вообще она готовилась работать в травматологии, но ветер перемен занес ее в другое отделение. И, как оказалось, неспроста.

«Честно говоря, я даже не знаю, как с мужчинами работать, я уже привыкла взаимодействовать только с женщинами. Да, с ними непросто, они бывают капризны, но даже если пациентка вдруг не очень вежлива, я отношусь к этому с пониманием — у нее перед операцией просто стресс», — рассказывает медицинская сестра гинекологического отделения ЧОКБ Лейсан Вишнякова.





Когда коллегам Лейсан стало известно, что их медсестра уже четыре года пытается стать мамой и проходит безуспешное лечение где-то «на стороне», заведующий отделением Павел Ильич Ефремов (заслуженный врач Российской Федерации, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. — Прим. авт.) скомандовал ей ложиться в стационар. Хирурги провели в августе операцию, а в декабре мечта Лейсан о детях начала воплощаться — тест показал долгожданные две полоски. Так отделение подарило молодой медсестре не только профессиональный опыт, но и возможность стать мамой — теперь у Лейсан уже две дочки.

Татьяна Возинская: любимой игрушкой в детстве был шприц

В отделении гинекологии Татьяна Михайловна без малого 10 лет, а общий медицинский стаж уже превышает 30. Еще будучи ребенком, она знала, что свяжет свою жизнь с заботой о пациентах.

«Шприц был моей самой любимой игрушкой в детстве, если моя тетя-медик мне приносила такой подарок, я была самым счастливым ребенком. А потом, в начале карьеры, я как-то сожгла шприцы при кипячении. Тогда еще использовались многоразовые инструменты, а я заработалась и просто забыла про них», — сообщает о своем становлении медицинская сестра гинекологического отделения ЧОКБ Татьяна Возинская.





Галина Сырвачева: с пациентами нужно общаться как с детьми, и для своих сестричек — я тоже мама

Галина Витальевна гордится тем, что в ее трудовой книжке всего одна запись — о принятии в отделение гинекологии. Здесь она была и перевязочной медсестрой, и процедурной, и операционной, и вот уже 35 лет является старшей сестрой отделения — пошел 56‑й год, как Галина Витальевна в медицине.

«За годы моей работы чего только не случалось, и какие-то истории становятся уже чем-то вроде анекдотов. В далекие 80‑е я утром прихожу на дежурство, и вижу, у бабулечки на куске хлеба что-то намазано. И она мне жалуется, что всячески пыталась проглотить это лекарство, но ей невкусно и тяжело. А назначены пациентке были вагинальные свечи. С пациентами нужно общаться как с детьми, разъяснять им: что, как и куда», — повествует старшая медицинская сестра высшей категории гинекологического отделения ЧОКБ, заслуженный работник здравоохранения, ветеран ЧОКБ Галина Сырвачева.





Интересно, что медиком Галина Витальевна быть и не собиралась. Изначально свои мечты связывала с педагогическим университетом. Теперь можно сказать, что она и медик, и педагог, ведь старшая медицинская сестра — это мудрый наставник.

«Я сразу определяю, останется человек в медицине или нет. У меня уже профессиональная чуйка. Что-то понятно из разговоров с практикантками, что-то заметно по одному лишь взгляду. В этом отделении остаются только хорошие девчонки — и я горой за них! Для них я в какой-то степени мама», — отмечает специалист.

Невзирая на солидный стаж и заслуженное право на отдых, представить себя без работы Галина Витальевна не может.

«Я не хочу в компанию бабушек на лавочке. С работой я ощущаю свою нужность, она мне дает силы и здоровье», — заключает Галина Сырвачева.





Как медсестры восстанавливают силы после работы?

Умсындык Елеугалиева: У меня рядом с домом есть фитнес-зал, я хожу туда сгонять стресс, люблю плавать. А еще мой муж разводит для меня комнатные растения — они меня очень успокаивают.

Лейсан Вишнякова: В выходные люблю бывать в саду — копаться в земле, и париться бане.

Галина Сырвачева: В молодости я всегда выходила из автобуса на 4-5 остановок раньше, чем нужно, вне зависимости от времени года и погоды. Благодаря этой прогулке домой я уже приходила другим человеком. С течением лет я научилась разделять работу и дом, сейчас сразу переключаюсь на любимого кота и цветы.

Татьяна Возинская: Необходимо выспаться или пойти на прогулку в лес.

Альфия Мингазетдинова: Мне надо пройтись. Просто идти, чуть ли не в никуда.





Кем бы они стали, если не медсестрами?

Умсындык Елеугалиева: Терапевтом или кардиологом — здесь есть возможность общаться с мужчинами, с ними все же легче.

Лейсан Вишнякова: Точно не детским врачом. Я боюсь работать с детьми, они плачут и кричат, мне их жалко.

Галина Сырвачева: Стала бы снова операционной сестрой.

Татьяна Возинская: Массажистом — в этом случае человек всегда от тебя уходит довольным, потому что ты делаешь ему приятно.

Альфия Мингазетдинова: Я бы стала хирургом.

Смотрят ли сестры сериалы о медиках?

Галина Сырвачева: Я стараюсь их не смотреть, я там всегда вижу какой-то изъян — часто либо все приукрашено, либо не очень профессионально, с точки зрения медицины.

Умсындык Елеугалиева: Меня они вдохновляют. Когда смотрю их, горжусь тем, что я медик!