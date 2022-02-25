Челябинка, не сумевшая улететь в Анапу, назвала заниженной компенсацию за билеты

Женщина отдала за перелет более 20 тысяч рублей, а ей готовы вернуть только 7,5 тысяч рублей

В эти дни наша землячка Мария и ее школьник-сын должны были гулять по набережной Анапы. Но зимний отпуск сорвался из-за отмены южных авиарейсов. Авиаперевозчик «S7» готов компенсировать стоимость неиспользованных билетов, но Мария считает, что ей предлагают оскорбительно низкую сумму. Свою историю челябинка рассказала журналистам ИА «Первое областное».

Лететь в Анапу Мария должна были с пересадкой, прямых рейсов туда зимой нет. В авиакассе на улице Свободы, 141, девушке предложили оформить единый билет из Челябинска до Москвы и из Москвы до Анапы. За себя и за сына челябинка отдала 20 тысяч 200 рублей. Еще по 2,5 тысячи рублей в кассе взяли за собственные услуги. В итоге общая сумма составила около 25 тысяч рублей.

«Утром 24 февраля мы полетели в Москву. А в Домодедово нам заявили, что южное небо закрыто и в Анапу нам уже не попасть. Ехать туда на поезде не было смысла — мы провели бы в пути весь отпуск. Решили с сыном вернуться домой, тем более что „S7“ смогла в тот же день посадить нас на рейс до Челябинска, причем без доплат. А деньги за перелеты Москва—Анапа и Анапа—Челябинск нам обещали вернуть в кратчайшее время», — рассказывает Мария.

Вернувшись в свой родной город, Мария снова отправилась в кассу — писать заявление в адрес авиаперевозчика. В кассе сразу сказали, что пять тысяч рублей, заплаченные за услуги кассира, ей уже не вернут. Но девушка не теряла надежду получить половину от 20 тысяч.

«Расстояние от Москвы до Челябинска и до Анапы сопоставимо. До моря около 1400 километров, а до дома чуть больше 1700. Я надеялась, что вернут около 9-10 тысяч рублей. Но предложили всего 7,5 тысяч. То есть не половину, а около 30 процентов от общей стоимости билета. Я понимаю: компании несут убытки. Но мы ведь тоже остались и без отпуска, и без денег», — жалуется Мария.

Забирать деньги челябинка отказалась и послала претензию авиаперевозчику. Пока конфликт не исчерпан, но представитель «S7» уже озвучил позицию авиакомпании.

«Расчет возврата ведется по строке построения тарифа и зависит от величины оплаченного тарифа по каждому участку. Использованный тариф выше неиспользованного», — пояснили в «S7».

Прокомментировать ответ авиаперевозчика и рассказать о перспективах возвращения денег мы попросили челябинского эксперта в сфере туризма Олега Ежкова.

Ежков заметил, что сервисный сбор за продажу билетов, который составил около пяти тысяч рублей, девушке не вернут.

«Это комиссионные за покупку билетов, которые забирает посредник, в данном случае — авиакасса. Иногда эта комиссия составляет довольно весомую сумму. Чтобы не переплачивать, я советую не обращаться к посредникам, даже в том случае, если авиаперевозчик не имеет своих представительств в Челябинске. Купить билеты лучше на сайте авиакомпании», — говорит Олег Ежков.

Также скептически эксперт относится к перспективе возврата половины от стоимости билетов, так в маршрутном листе не указано, сколько стоит полет из Челябинска до Москвы и из столицы в Анапу. В документах указана только общая сумма.

«Как формируется цена единого билета — это коммерческая тайна компании. И порой авиаперевозчики используют эту схему в своих интересах. Если Мария обратится в суд, то доказать свои подозрения о заниженной стоимости компенсации ей, скорее всего, не удасться», — полагает Олег Ежков.

При этом наш собеседник соглашается с тем, что перелет из Челябинска до Москвы может стоить дороже полета из Москвы в Анапу. И решающим фактором в данном случае выступают не километры, а наличие конкурентов и спрос на авианаправление.

«Билеты из Челябинска в Москву сейчас дорогие, дешевле 5-6 тысяч рублей не возьмешь — это направление пользуется спросом. А на юг зимой хотят немногие. При этом в московском узле большая конкуренция авиаперевозчиков, поэтому цена дешевле», — объясняет эксперт.

Если бы Мария с сыном покупали не комплексные билеты, а отдельные по каждому направлению, авиаперевозчик вернул бы сумму, указанную в билете. Но тогда, скорее всего, замечает эксперт, общая стоимость четырех перелетов была бы выше.

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