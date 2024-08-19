Челябинка, набравшая 300 баллов за ЕГЭ, поступила в МГУ

Елизавета Спирина будет учиться на факультете экономики

Челябинка Елизавета Спирина, поразившая результатами выпускных экзаменов, поступила в МГУ на факультет экономики, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Выпускница челябинского лицея № 31 сдала четыре экзамена и набрала 389 баллов. Лиза стала единственной выпускницей из Челябинской области, которая получила по 100 баллов сразу за три экзамена: математику, физику и информатику. Еще 89 баллов девушка заработала на ЕГЭ по русскому языку.

«Получив результаты ЕГЭ, Елизавета подала документы сразу в два московских вуза: в Московский государственный университет и Высшую школу экономики. Хорошие новости из МГУ пришли первыми, и дочь решила учиться здесь. Все-таки это вуз № 1 в России», — рассказала ИА «Первое областное» мама девушки Валентина Спирина.

При поступлении в МГУ девушке засчитали не 300, а только 289 баллов, так как учитывали результаты по математике, информатике и русскому языку. Также Елизавете пришлось сдавать внутренний экзамен МГУ по математике. Дистанционно под наблюдением камер девушка решала задания по математике и набрала еще 95 баллов из 100 возможных.

Всех набранных баллов хватило для поступления на бюджет. Уже на следующей неделе Елизавета отправится покорять столицу.

Ранее Елизавета призналась журналистам Первого областного, что не входила в число лучших учеников класса. По всем предметам, за которые она получила по сотне баллов, в ее аттестате стоят четверки. Но девушка усердно готовилась ко всем экзаменам с начала года.

Текст: Софья Слипченко.