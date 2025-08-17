Челябинка создает сообщества из диких и культурных растений на участке СНТ

Для болотных трав она выкопала пруд

В саду Елены Константиновны растет все: от картофеля до кориандра. На четырех сотках собрано множество видов растений. Вместе они составляют изысканную композицию. Из изюминок: там есть прудик, карнавальные маски и дерево со сквозным дуплом.

Елена Константиновна живет в СНТ «Любитель-1» почти 20 лет. Страсть к необычным растениям садовод открыла в себе несколько лет назад. Особенно ей нравится собирать травы с болот.

«Сумасшедшая? Возможно. Это действительно как болезнь: ты все время меняешь, что-то у тебя уже давно или сильно разрослось, что-то новое встретил, начинаешь это выкапывать, садить», — рассказывает Елена Константиновна.





Елена собирает почти все, что нравится: «нет только краснокнижных и конопли». У каждого листочка есть название — их хозяйка пишет ручкой на бумажке, чтобы не забыть. Чтобы условия для растений напоминали природные, она создала на участке прудик.

Много декоративных растений и возле дома. Например, папоротник и зеленые хосты прикрывают неприглядный цоколь.





В этом году Елена Константиновна отмечает неплохой урожай многих культур. Все зацвело рано. Порадовал картофель, нарос по 11 картофелин в гнезде. Яблок тоже немало — и все целые.

«Я зимой прочитала совет агронома: чтобы не было червяков, надо каждую неделю обрабатывать яблони биологическим препаратом. Я каждый четверг обрабатывала, результат — червяков нет», — раскрыла свой секрет Елена.

Минувшие летние месяцы щедро одарили Елену полными корзинами ягод, базилика, кориандра, кинзы, жимолости. Сейчас теплицы ломятся от помидоров, перцев, огурцов. Конечно, мы поинтересовались, как Елена поступает со всем этим богатством.

«Я делаю заготовки, варенье. Особенно люблю заморозки: зимой достал, блендером разбил — и готово. Базилик, например, сушу и всю зиму добавляю в любое мясо и гарнир. Кинзу тоже привыкла в блюда добавлять», — сказала она.

Елена Константиновна обожает цветы. На участке много гортензий, пионов, флоксов, гацаний. Особенно нравятся хозяйке многолетние гвоздики и эхинацеи.





Конечно, такой уникальный сад требует много времени. И Елена Константиновна при необходимости может работать от рассвета до заката.

Как и всем садоводам, ей знакома проблема с птицами, которые уничтожают урожай.

«Сороки ничего не боятся. Выхожу в пять утра и хлопаю в ладоши — они пугаются и улетают. Тут не только сороки, тут и пострашнее есть — дрозды. Это вообще уничтожители всего», — пояснила хозяйка.

Чтобы птицы не трогали ягоды и плоды, Елена развесила диски и блестящие ленточки. Своим блеском они отпугивают дроздов.

По соседству с садом Елены находится заброшенный участок. Его хозяин отстроил на нем необычный дом, но дальше заниматься им не захотел. Теперь там живут воробьи и сорняки, которые постепенно разрастаются до огорода Елены Константиновны.

Участок расположен в том же садовом товариществе «Любитель-1», в котором молодая пара превратила дачу в личный курорт.

Автор: Елизавета Михно