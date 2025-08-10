Манекены в париках вместо пугала: челябинцы превратили дачу в личный курорт

Хозяйка устроила во дворе релакс-зону

Покупка дачи в садах — совсем не переизбыток прошлого. И молодая пара из СНТ «Любитель-1» доказала, что это может быть стильно и современно. Сами сады находятся почти в центре города — достаточно повернуть с Братьев Кашириных в сторону проспекта Победы. На Чайковского, между многоэтажками, и расположились дачи, куда отправился корреспондент ИА «Первое областное».

Молодая пара заселилась в частный дом не так давно — два года назад. Раньше почти все восемь соток были засажены картошкой. После покупки пара первый год отстраивала дом, второй — участок.

Всего три месяца назад вместо красивого газона лежала щебенка. Олеся, туроператор и хозяйка дачного курорта, признается: еще не все готово.

«Я очень люблю, чтобы было все красиво, идеи я смотрю в своих путешествиях. Наш сосед в СНТ помог нам раскатать газон. А дорожку, кстати, мы сами сделали. Это камни, которые мы специально заливали. Думала в коричневый перекрасить, но гости говорят, что так лучше»,— рассуждает Олеся.

На участке расположились зона отдыха, мангал, бассейн и три ивы, которые хозяйке подарили друзья.





Раньше молодая семья жила в квартире, а дом был мечтой из детства Олеси и Ивана— понравилось место. Удобно, что СНТ находится в городе, — до офиса легче добираться. Да и тусовки организовать намного легче: к паре часто приезжают гости, бывает даже до 50 человек.





Манекены здесь стоят не просто так: в садах, как мы выяснили, есть проблема с вредителями — сороками и дроздами. А дамы в шикарных париках и атласных нарядах легко справляются с незваными гостями.





«Мы их [манекены] купили на Авито, и нам еще дали с ними восемь париков. И когда гости приезжают, мы постоянно фоткаемся в этих париках. Очень классно», — с улыбкой рассказывает хозяйка участка.

При входе гостей встречает улыбчатый ослик с повозкой.





Пушистый комок Луня поселилась у ребят год назад — она сама пришла к ним и поселилась в красивом доме. Ласковая и харизматичная кошка ежедневно обходит свои владения и отдыхает на руках у хозяйки.





Часто клиенты Олеси, когда подбирают себе очередное путешествие, просятся приехать к ней домой.

«Они говорят: „Можем мы к вам приехать?“. Им здесь кайфово».

Какой дачный участок может обойтись без огорода? Вот и у Олеси есть небольшие грядки: огурцы, мята, помидоры и совсем не маленькие кабачки. Сладкие плоды тоже имеются: яблоки, груши, абрикосы и персики. Но до красивого оформления огорода руки еще не дошли.

Автор: Елизавета Михно