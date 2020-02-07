Челябинка делает экорюкзаки из ткани, которую соткала на домашнем станке

Ольга Луллис зарабатывает деньги старинным ремеслом.

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Ольга Луллис всегда любила заниматься творчеством, в числе ее любимых увлечений — фотография и ткачество. Привычным когда-то для всей Руси ремеслом женщина занялась пять лет назад. Станок сделал муж — тоже мастер на все руки.

«Поначалу уходило много времени, чтобы изучить технические моменты: как заправить станок, подготовить нити, натянуть их, чтобы был ровный край», — рассказывает Ольга Луллис.

Мастерица считает свое хобби настоящей медитацией, которая вдохновляет на новые достижения. Ольга уже оформила себя как самозанятую и платит налоги.

«Когда появился первый ребенок, случился творческий прорыв, я кроме секретов рукоделия начала изучать таргет, smm, маркетинг», — говорит ткачиха.

Именно во время первой беременности с умелицей произошел занятный случай, который в дальнейшем сподвиг ее на развитие направления. Сейчас Ольга Луллис занимается изготовлением экорюкзаков.

«Когда женщина в декрете, у нее голова начинает по-другому работать, я в тот момент, наверное, сошла с ума, решила соткать ткань на слинг и соткала 11 метров хлопковой саржи», — вспоминает Ольга.

К слову, чтобы соткать только 12 сантиметров такой ткани, нужно потратить час. Заправка станка тоже занимает немало времени — от 5 часов до двух дней, однако, невзирая на все сложности, Ольга Луллис планирует заниматься своим хобби и дальше, недавно ткачиха уже начала проводить обучающие уроки, чтобы народ вспомнил старинное ремесло.