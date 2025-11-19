Челябинец вошел в тройку лучших операторов станков с ЧПУ России

Максим Касьянов боролся за победу с сильнейшими соперниками

Наладчик обрабатывающего центра Челябинского кузнечно-прессового завода Максим Касьянов завоевал бронзу Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка с ЧПУ». В финале конкурса, который прошел в Туле, за победу в этой номинации боролись 11 специалистов из разных уголков России, сообщили в пресс-службе ЧКПЗ.

«Победа Максима Касьянова на всероссийском уровне — яркий пример того, что созидательный труд, профессиональное мастерство и преданность делу являются настоящей ценностью и залогом успешного развития промышленности Челябинской области и страны в целом»,— отметили на предприятии.

Финальные испытания проходили на одном из крупнейших предприятий Тульской области. Претендентам на победу нужно было изготовить на станке сложную деталь по чертежу, найти ошибки в программах и провести контроль параметров готового изделия. 22‑летний Максим Касьянов вошел в число участников, которые блестяще справились с задачами. Награду челябинцу и другим победителям конкурса вручат 2 декабря в Большом зале Кремлевского дворца.

Максим Касьянов трудится наладчиком обрабатывающего центра шестого разряда. Его путь в профессию начался еще в школе, и в конкурсах профессионального мастерства парень участвует с 14 лет. Кроме того, недавно один из лучших операторов станков с ЧПУ в стране стал лицом нацпроекта «Кадры».

Конкурс «Лучший по профессии» проводится с 2012 года. В этом году число номинаций выросло с 5 до 20, а сам конкурс стал ключевым мероприятием нацпроекта «Кадры».