Оператор станка с ЧПУ из Челябинска стал лицом нацпроекта «Кадры»

Фотография сотрудника ЧКПЗ размещена на тематических баннерах в разных городах страны

Сотруднику Челябинского кузнечно-прессового завода Максиму Касьянову всего 22 года, а он уже один из лучших в России операторов станков с ЧПУ и даже лицо национального проекта «Кадры». Его фотография размещена на тематических баннерах в разных городах страны, сообщили в пресс-службе ЧКПЗ.

Сам специалист увидел баннер со своим фото на улице Энтузиастов. Знакомые прислали ему снимки аналогичных из Екатеринбурга.

«Интересно, где еще „засветился“?»— смеется Максим Касьянов.

Кандидатуру молодого специалиста из Челябинска для нацпроекта «Кадры» выбрали в Минтруде России после того, как летом этого года парень завоевал бронзу Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Оператор станка с ЧПУ». За призовые места боролись 11 специалистов из разных регионов.

«Национальный проект „Кадры“ нацелен на создание условий для формирования конкурентоспособного кадрового резерва в различных отраслях промышленности. Проект охватывает все возрастные группы и области образования, начиная с детства и заканчивая взрослым обучением и подготовкой»,— отметили в ЧКПЗ.

Инициативы проекта помогают россиянам получить образование, пройти переподготовку и устроиться на работу.