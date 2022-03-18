Чат-бот «Помощник Объясняем.рф» расскажет южноуральцам о мерах поддержки и ценах на лекарства

Вопрос помощнику можно задать в мессенджерах «Телеграм», «Вайбер» и социальной сети «ВКонтакте»

На информационном ресурсе «Объясняем.рф», который ранее был запущен правительством России, появился чат-бот «Помощник Объясняем.рф». Сервис представляет собой помощника в формате чат-бота, который работает в мессенджерах «Телеграм», «Вайбер» и социальной сети «ВКонтакте». Проект реализован АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог». Наиболее популярные вопросы будут собраны и опубликованы на ресурсе «Объясняем.рф», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Организаторы отметили, что ежедневно пользователи сайта присылают множество вопросов на ресурсы «Объясняем.рф». Их интересуют цены на товары, производство лекарств, работа платежных систем, кредитные каникулы, возвратные рейсы в Россию и многое другое. Самые популярные вопросы будут сгруппированы по темам и опубликованы на ресурсах «Объясняем.рф».

Через помощника любой пользователь может получить оперативную и актуальную информацию по социально важным темам. За один клик, подписавшись на сервис, можно получить доступ к официальным комментариям правительства РФ, ведомств, министерств, экспертов, полезным контактам и ссылкам.

«Интернет наполнен противоречивой, часто ложной информацией, которая может довести человека до истерики или панических атак. Поэтому очень важно получать достоверные данные из первоисточника. В этой связи важность портала „Объясняем.рф“ неоценима», — комментирует психолог Ася Годок.

В новом чат-боте появилась функция выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Благодаря этому читатели ресурса могут не искать нужную информацию среди всех материалов «Объясняем.рф», а отсортировать публикации по категориям и выбрать именно то, что интересует в данный момент.

«Любой желающий может задать вопрос, и если ранее этот вопрос уже волновал других пользователей, то ответ на него будет дан на сайте „Объясняем.рф“. Все вопросы сохраняются и группируются по тематикам. Это удобный и достоверный источник информации в обычном смартфоне», — рассказала руководитель департамента «Диалога» по работе с органами исполнительной власти и партнерами Юлия Полетаева.

Кроме того, подписчики могут оценить каждый ответ, который получат в чат-боте, его качество и пользу. Такая форма обратной связи позволит администраторам дополнять информацию в режиме реального времени.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил об открытии информационного портала «Объясняем. рф» для информирования населения о социально-экономической ситуации в России.