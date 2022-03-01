В России на фоне фейков запустили портал достоверных новостей «Объясняем.РФ»

Новый ресурс станет источником официальной, проверенной и актуальной информации

Правительство РФ объявило о запуске информационного портала и ТГ-канала для граждан «Объясняем. РФ». Новый ресурс станет источником достоверной информации по самым актуальным для россиян вопросам, в том числе и разоблачения фейков. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил основные разделы портала и пояснил, почему возникла необходимость его запустить.

По словам Дмитрия Чернышенко, россияне столкнулись с колоссальным потоком информации в социальных сетях и СМИ, среди которой содержится много фейков и слухов.

«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию, поэтому председателем правительства было принято решение о запуске информационного ресурса „Объясняем. РФ“. Он будет работать по аналогии с уже известным порталом „Стоп Коронавирус. РФ“. Новый портал станет источник официальной, проверенной, и что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», — пояснил он.

Дмитрий Чернышенко представил разделы, которые размещены на портале — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений. Также на портале будет доступна форма обратной связи, через которую граждане смогут направить свои вопросы по текущей ситуацией в стране. Отдельный раздел — «Стопфейк», в котором разоблачаются актуальные слухи о ситуации в стране и за рубежом.



«Раздел «Полезные материалы». Здесь собраны все полезные для людей памятки, инфографика и видео. Портал уже работает. Призываю россиян и прибывающих в страну иностранных граждан ориентироваться на публикующуюся на нём информацию и не доверять непроверенным данным», – резюмировал вице-премьер.