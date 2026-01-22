В школах Челябинска 22 января отменили занятия из-за морозов у всех классов

Рассказываем, какие классы и где остались дома

В понедельник, 22 января, занятия во многих школах Челябинской области отменили из-за низких температур. Температура в регионе ночью и утром, по предварительным данным, опускалась до −36 градусов, что вынудило местные власти принять решение о дистанционном формате обучения. Сообщение об отмене появилось на ресурсах ЕДДС.

В Челябинске и Копейске сегодня не учатся все школьники — с первого по одиннадцатый класс. Такое же решение приняли в Кыштыме и Аргаяшском районе. В Троицке обнародовали данные метеостанции — там зафиксировано минус 36 градусов. Первой смене рекомендовали остаться дома, уточнив, что школа работает при любой температуре.

В Магнитогорске из-за холодов от занятий освободили только учеников начальной школы — с первого по четвертый класс. Им задания будут направлять дистанционно. В Миассе не учатся школьники с 1 по 9 класс. Информация об этом появилась 21 и 22 января в пабликах и каналах местных СМИ.

В Верхнем Уфалее накануне родителям напомнили, что при какой температуре детей можно оставить дома. И уточнили, что при −28...-30 градусов и ниже школьные автобусы не смогут выполнить подвоз учеников.

По прогнозам, сильные морозы продержатся в регионе еще несколько дней. Так, в Челябинске в среду, 23 января, утром ожидается −29 градусов, а с учетом ветра будет ощущаться как −34. Днем тоже не потеплеет: столбик термометра покажет −25...-27, но из-за ветра будет чувствоваться −31 градус.