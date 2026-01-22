Сильный мороз при слабом ветре обещают в Челябинской области 22 января

На юге возможен небольшой снег

Сегодня, 22 января, местами в Челябинской области ожидается 30‑градусный мороз, а где-то будет выше −20°C и солнечно, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров достигнут −27°C. Осадков не ожидается. Почти без ветра.

В Магнитогорске — небольшой снег и −24°C.

В Миассе ожидается переменная облачность. Градусники покажут −25°C. Штиль.

В Трехгорном и Сатке выдастся погожий зимний день: ясно и −17°C.

В Бредах сегодня пасмурно, во второй половине дня возможен слабый снег. Температура составит −25°C. Ветер северо-восточный, 4 метра в секунду.

В Южноуральске и Еманжелинске — хмуро и −27°C.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −17 до −29°C. Облачно с прояснением, осадки в виде небольшого снега ожидаются лишь на юге области. Местами гололед. Ветер северо-восточный, 2—7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.

Напомним, в Челябинской области действует штормовое предупреждение из-за сильных морозов. На трассах региона организованы мобильные и подвижные пункты обогрева. Но от поездок лучше отказаться.