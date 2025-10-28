Госдума приняла закон о круглогодичном военном призыве

На основании указа президента он будет осуществляться с 1 января по 31 декабря

Госдума приняла в третьем чтении изменения в федеральные законы «О воинских обязанностях и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе» о сроках проведения призыва. Об этом сообщается на официальном сайте федерального парламента.

Согласно поправкам в закон, теперь призыв граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Однако отправка новобранцев на военную службу будет проводиться два раза в год: с 1 апреля по 15 июня и с 1 октября по 31 декабря.

Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки отправки к местам прохождения военной службы. По мнению авторов поправок, такая мера позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.

«Кроме того, документ закрепляет срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в Реестре повесток, который не может превышать 30 дней с даты ее размещения», — добавили в Госдуме.

В Челябинской области осенний призыв начался 1 октября. В этом году службу будут проходить 2,9 тысячи южноуральцев.