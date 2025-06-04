В четверг, 5 июня, в Калининском районе Челябинска на весь день без горячей и холодной воды останутся свыше 30 многоквартирных домов, частные домовладения, а также административные здания и школа. Водоснабжение отключат с 9:00 до 23:59 для устранения обнаруженного на сетях повреждения, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

Под отключение попадают многоквартирные дома по адресам:

  • Косарева, 52, 52б, 63, 63б, 63в, 71, 71а, 75; 
  • Братьев Кашириных, 54, 85а, 85б, 87а, 89, 93, 95; 
  • Парашютная, 2; 
  • Герцена, 5; 
  • Стартовая, 13, 15; 
  • переулок Оранжевый, 3; 
  • Колхозная, 25, 27, 29, 31, 33, 36; 
  • Краснознаменная, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46; 
  • Свердловский проспект, 28а, 30; 
  • Калинина, 16, 21а; 
  • Кыштымская, 28.

Воды не будет также в частных домах, расположенных по улицам Парашютной, Электродной, Спорта, Партизанской, Колхозной (с 40-го по 86-й дома), Тепличной, 68.

В контур отключения попадут и административные здания по следующим адресам:

  • Косарева, 52а, 52в, 52г, 56, 56а, 77, 79, 95; 
  • Братьев Кашириных, 44, 44/1, 54, 54а, 54б, 54г, 60а, 73, 75, 77, 91а, 93, 93а, 93б; 
  • Стартовая, 15а; 
  • Колхозная, 36а, 52; 
  • Краснознаменная, 32, 36; 
  • Полковая, 53; 
  • проспект Победы, 187; 
  • Свердловский проспект, 32; 
  • Калинина, 14, 21; 
  • Кирова, 10; 
  • Кыштымская, 30; 
  • Первого Мая, 38; 
  • Восьмого Марта, 108; 
  • Тагильская, 24а, 60а; 
  • Дальневосточная, 2 (школа).

Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Ранее в части Северо-Запада продлили первый этап опрессовки еще почти на две недели — до 16 июня. Как сообщили в администрации города, на трубопроводах обнаружили повреждения, которые необходимо устранить.