Часть Калининского района Челябинска останется без воды 5 июня

Специалисты будут устранять повреждение на водопроводной сети

В четверг, 5 июня, в Калининском районе Челябинска на весь день без горячей и холодной воды останутся свыше 30 многоквартирных домов, частные домовладения, а также административные здания и школа. Водоснабжение отключат с 9:00 до 23:59 для устранения обнаруженного на сетях повреждения, сообщили в пресс-службе МУП «ПОВВ».

Под отключение попадают многоквартирные дома по адресам:

Косарева, 52, 52б, 63, 63б, 63в, 71, 71а, 75;

Братьев Кашириных, 54, 85а, 85б, 87а, 89, 93, 95;

Парашютная, 2;

Герцена, 5;

Стартовая, 13, 15;

переулок Оранжевый, 3;

Колхозная, 25, 27, 29, 31, 33, 36;

Краснознаменная, 28, 30, 34, 40, 42, 44, 46;

Свердловский проспект, 28а, 30;

Калинина, 16, 21а;

Кыштымская, 28.

Воды не будет также в частных домах, расположенных по улицам Парашютной, Электродной, Спорта, Партизанской, Колхозной (с 40-го по 86-й дома), Тепличной, 68.

В контур отключения попадут и административные здания по следующим адресам:

Косарева, 52а, 52в, 52г, 56, 56а, 77, 79, 95;

Братьев Кашириных, 44, 44/1, 54, 54а, 54б, 54г, 60а, 73, 75, 77, 91а, 93, 93а, 93б;

Стартовая, 15а;

Колхозная, 36а, 52;

Краснознаменная, 32, 36;

Полковая, 53;

проспект Победы, 187;

Свердловский проспект, 32;

Калинина, 14, 21;

Кирова, 10;

Кыштымская, 30;

Первого Мая, 38;

Восьмого Марта, 108;

Тагильская, 24а, 60а;

Дальневосточная, 2 (школа).

Потребителей просят сделать необходимый запас воды.

Ранее в части Северо-Запада продлили первый этап опрессовки еще почти на две недели — до 16 июня. Как сообщили в администрации города, на трубопроводах обнаружили повреждения, которые необходимо устранить.