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/ Бывший директор «Гринфлайта» попросил о пересчете срока

Бывший директор «Гринфлайта» попросил о пересчете срока

Сергей Мануйлов требовал учесть пребывание в СИЗО.
сегодня в 18:14
  |  Общество
Экс-директор «Гринфлайта» Сергей Мануйлов попросил областной суд пересчитать ему срок с учетом пребывания в СИЗО. Ведомство рассмотрело ходатайство и не нашло оснований для удовлетворения жалобы адвоката.

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы по ходатайствам осужденного Сергея Мануйлова и его адвоката о зачете в срок отбывания наказания времени нахождения в СИЗО по решению следственных органов из расчета один день нахождения в изоляторе за полтора дня в колонии общего режима. Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы адвоката и оставила без изменения постановление Копейского городского суда от 6 мая 2019 года об отказе в удовлетворении ходатайств. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском областном суде.
Отметим, что приговором Центрального районного суда города Челябинска от апреля 2018 года Сергею Мануйлову назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу в сентября прошлого года.

Напомним, Сергей Мануйлов был директором «Гринфлайта» с августа 2013 года. В 2016 году руководителю было предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о хищении 6 миллиардов рублей.
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