«Был простым человеком, несмотря на миллионы»: в челябинской мечети близкие простились с Алишахом Сулеймановым

Известный южноуральский бизнесмен погиб в ДТП, произошедшем накануне в Пластовском районе.

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Мужчины не могут сдержать эмоции, все они говорят, что мир потерял замечательного человека. Присутствующие в один голос утверждают, что погибший занимался благотворительностью, любил детей, помогал нуждающимся и был простым человеком, несмотря на достаток.

«Он был очень духовным человеком. Для него не было разницы: мусульманин или православный. Одинаково относился ко всем конфессиям. По мере возможностей оказывал помощь на строительство церквей, мечетей, всем людям, которые обращались к нему», — рассказал сайту «Первый областной» муфтий шейх Вугар хазрат Акперов.

Напомним, иномарка, в которой находился 59-летний предприниматель, слетела с дороги и опрокинулась в кювет днем 15 октября. Вместе с водителем Сулеманов возвращался из Магнитогорска, где проверял одно из своих хозяйств. От полученных травм мужчина скончался на месте, его водитель выжил в злосчастной аварии. Завтра, 17 октября, с ним простятся у «Руслады», предприятия, учредителем которого он являлся. Тело знаменитого бизнесмена транспортируют на родину, в Азербайджан.