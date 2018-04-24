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Южноуральским вузам не выделили бюджетные места

До участия в конкурсе не допустили сразу два образовательных учреждения.
сегодня в 19:20
  |  Общество

Направления подготовки «Управление в технических системах» (бакалавриат и магистратура) и «Юриспруденция» (магистратура и аспирантура) Южно-Уральского государственного университета, а также «Культурология» (аспирантура) Челябинского государственного института культуры не допущены до конкурса на распределение бюджетных мест. Им отказали из-за отсутствия государственной аккредитации. Соответствующий протокол обнародован на сайте Министерства образования и науки РФ.

Отказать в допуске к участию в конкурсе по отдельным направлениям подготовки (специальностям) или укрупненным группам направлений подготовки и специальностей организациям, осуществляющим образовательную деятельность согласно приложению. — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что вышеназванные направления подготовки в ЮУрГУ лишились аккредитации. В Министерстве образования и науки подписали приказ 19 марта. Все остальные направления прошли государственную аккредитацию образовательной деятельности на шесть лет.

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