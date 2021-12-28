Брендовый туристический маршрут Челябинской области победил в конкурсе «Открой свою Россию»

Наш регион представил тур, в котором можно увидеть самый большой осколок метеорита

Маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» стал одним из 30 победителей Всероссийского конкурса «Открой свою Россию». Диплом заместителю губернатора Челябинской области Егору Ковальчуку и представителям Агентства международного сотрудничества Челябинской области вручил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщили в агентстве.

Кроме того, маршрут был отмечен партнером проекта — корпорацией «Роскосмос» в номинации «Самый космический маршрут».

Напомним, конкурс «Открой свою Россию» стартовал в начале июля и включал несколько этапов, в том числе программу с разработкой нового маршрута, очные дебаты и народное голосование.

Брендовый маршрут Челябинской области дает туристу целый комплекс впечатлений: возможность покорить горы, насладиться чистейшим озером, попробовать традиционную уральскую кухню, на один день превратиться в кузнеца и выковать стальное сердце на память, загадать желание под колокольный звон, увидеть огромный карьер и, конечно, самый большой осколок метеорита.

Напомним, в апреле 2021 года заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук и генеральный менеджер турбюро «Спутник» Елена Колесникова успешно защитили в Ростуризме первый региональный брендовый маршрут. Его будут официально рекомендовать для посещения иностранным и российским туристам. Маршрут получил название «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!» В июне этого года маршрут успешно запустили.

В конечной редакции в брендовый маршрут Челябинской области включили четыре достопримечательности Миасса: краеведческий музей, дом купца Смирнова, музей Ильменского заповедника, остров Веры. В Златоусте туристам советуют посетить краеведческий музей, оружейную слободу и оружейную фабрику, Черную скалу в нацпарке «Таганай», ресторан «Счастливый Кузюк». В Сатке гостей ждет обзорная экскурсия, музей комбината «Магнезит», Карагайский карьер, дворец культуры «Магнезит». В Челябинске — Центр исторического наследия ЮУЖД, Государственный исторический музей Южного Урала, Кировка.

Маршрут рассчитан на четыре дня и три ночи. Челябинскую область рекомендуют посещать весной, летом и осенью.