Брединский район получит три новых автобуса до конца 2023 года

Вместе с автопарком обновляют районные дороги

В этом году жители Брединского района будут ездить в новых автобусах по новым дорогам. Благодаря поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера до конца года в район поставят три новых автобуса марки «Газель NEXT», а уже в конце октября будет готова дорога от поселка Маяк до поселка Новый, сообщили в пресс-службе администрации района.

«С поступлением новых автобусов безопасность передвижения брединцев на общественном транспорте возрастет. Все „Газели“ будут оснащены современным оборудованием, чтобы обеспечить максимальный комфорт пассажиров в поездке»,— рассказал первый заместитель главы района Олег Будяков.

Новые автобусы направят по маршрутам в поселениях района.

Кроме того, в этом году в районе в рамках регионального проекта «Дорожный рывок» ремонтируют автомобильную дорогу от поселка Маяк до поселка Новый. Деньги были выделены из областного бюджета. Обновленную дорогу планируют открыть в конце октября.

Напомним, дороги в Челябинской области в рамках проекта «Дорожный рывок» обновляются в большинстве районов и городов. Всего в этом году планируется отремонтировать 800 километров дорожного полотна. Где-то работы идут с опережением графика, а где-то — с отставанием. В конце августа Алексей Текслер назвал территории с низким кассовым освоением средств субсидии и поручил Миндору взять ситуацию на контроль.