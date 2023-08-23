Алексей Текслер назвал территории, где тормозится выполнение проекта «Дорожный рывок»

В этом году должно быть отремонтировано 800 км дорог

В Челябинской области некоторые муниципалитеты уже завершили либо заканчивают работы по ремонту дорог, запланированному на текущий сезон. Но ряд территорий до сих пор имеют низкое кассовое освоение средств субсидии. Об этом на областном совещании с главами муниципалитетов рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я территории назову. Там разные ситуации на самом деле. Есть те, где мы принимали дополнительные решения, и по этим объектам позже работа началась. Но, тем не менее, коллеги, муниципалитеты, где низкое кассовое освоение средств субсидий, это Златоуст, Усть-Катав, Южноуральск, Кунашакский, Варненский, Уйский, Чесменский, Каслинский, Октябрьский, Чебаркульский муниципальные районы и Коркинский муниципальный округ. Прошу глав и, соответственно, Миндор, обратить внимание, взять работу на контроль», — пояснил он.

Кроме того, глава региона напомнил, что в сентябре нужно завершить работы по благоустройству территорий, а до 1 декабря обеспечить стопроцентное кассовое исполнение. В 2024 году планируется увеличить объем средств на объекты по «Инициативному бюджетированию».