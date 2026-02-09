Стюардесса рассказала о самых необычных пассажирах и находках на борту

В День гражданской авиации бортпроводник поделилась профессиональными наблюдениями

В День гражданской авиации, который отмечается 9 февраля, старший бортпроводник авиакомпании S7 Елизавета Ерохова раскрыла детали будней экипажа на высоте семи тысяч метров. Девушка рассказала Горсайту о самых неожиданных находках, хитростях общения с иностранцами и секретах популярности томатного сока в небе.

Что забывают чаще всего?

По словам Елизаветы, пассажиры чаще всего оставляют в салоне шапки, перчатки, телефоны и наушники. Но бывают и уникальные случаи. Однажды после рейса Новосибирск — Ташкент в самолете забыли… пуховик, меховую шапку и зимнюю обувь. Пассажир, видимо, так стремился к солнцу, что вышел в легком свитере и тапках. В другой раз бортпроводники нашли пакет с домашними пирожками и даже паспорт с кошельком, полным денег.

Как понять, если пассажир говорит на неизвестном языке?

Здесь помогает смекалка. Однажды китайский пассажир настойчиво повторял: «Таблюськи!» — и экипаж долго не мог понять его просьбу. В итоге выяснилось, что он имел в виду туалет (от английского «WC» — «дабл-ю-си»). А в другой раз иностранец в бизнес-классе просто обвел в меню слова «vodka» и «cola» и шесть раз подряд показал на них с поднятым большим пальцем.

Кого и что еще перевозят на борту?

Чаще всего в салон берут кошек и собак в переносках. Однажды пожилая пассажирка везла в пластмассовой фруктовой корзине старого кота, который проспал весь полет. А девушка с говорящим попугаем столкнулась с неожиданностью: птица мастерски имитировала гул двигателей. Особое внимание экипаж уделяет спортивному инвентарю, например хоккеистов, и нестандартному медицинскому оборудованию, которое сопровождает команды.

Почему в самолетах так популярен томатный сок?

Распространенный миф о том, что его выбирают самые спокойные пассажиры, — это выдумка. На самом деле на высоте из-за сухого воздуха и низкого давления вкусовые рецепторы иначе воспринимают пищу. Вкус «умами» (глутамат), который содержится в томатах, ощущается ярче, поэтому сок кажется особенно насыщенным. Кстати, на разных направлениях предпочтения отличаются: в Средней Азии чаще просят яблочный сок, на вахтовых рейсах — крепкий кофе, а в длительных перелетах — зеленый чай с молоком.

С профессиональным праздником работников гражданской авиации поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.