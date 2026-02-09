Работников гражданской авиации поздравляют в Челябинской области 9 февраля

За каждым перелетом стоит труд многих людей

Сегодня, 9 февраля, в России чествуют работников гражданской авиации: пилотов, бортпроводников, технических специалистов и всех, кто так или иначе связан с авиацией. Ежедневно десятки специалистов, находясь как на земле, так и в воздухе, обеспечивают безопасные перевозки пассажиров и грузов.

«Гражданская авиация играет огромную роль в развитии Южного Урала как важного промышленного, логистического и туристического центра страны. Поэтому мы активно обновляем инфраструктуру наших аэропортов, расширяем маршрутную сеть, внедряем самые современные технологии в отрасли»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Так, сейчас идет масштабная модернизация магнитогорского аэропорта. В ноябре Главгосэкспертизой был одобрен проект строительства нового терминала, пропускная способность которого составит 200 пассажиров в час.

А в 2025 году и челябинский, и магнитогорский аэропорты расширили географию полетов и продемонстрировали рост пассажиропотока.

Интересно, что гражданская авиация в России была создана в 1923 году. Тогда Совет труда и обороны СССР подписал постановление об организации Совета по гражданской авиации. Тогда же были выполнены первые рейсы из Москвы в Нижний Новгород.