Большинство челябинцев «ЗА» обязательную регистрацию домашних животных

Социологи опросили 700 человек, чтобы выяснить отношение к новой инициативе

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС провели опрос в региональной столице. Людей на улице спрашивали, поддерживают ли они инициативу по обязательной регистрации домашних животных. Авторы исследования выяснили, что большинство жителей Челябинска положительно относятся к введению такого рода учета.

«Большинство челябинцев, принявших участие в опросе (47,7%), поддержали идею обязательной регистрации домашних питомцев. В данной группе чаще, чем в целом по массиву опрошенных, представлены женщины, высокообеспеченные по субъективным оценкам горожане, по роду деятельности — пенсионеры, безработные и временно неработающие жители Челябинска», — пишут представители челябинского филиала РАНХиГС.

Против идеи обязательной регистрации домашних кошек и собак оказались 38,8 процента опрошенных. В «оппозиции» оказались преимущественно мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. В стороне от принятия решения оказались 13,5 процента респондентов.

Социологи отмечают, что результаты оказались предсказуемы. Они связали это с результатами исследования, которое было проведено в 2017 году. Тогда организаторы опроса выясняли, какие домашние животные являются самыми распространенными в Челябинске. Оказалось, что более 40 процентов опрошенных на тот момент были счастливыми обладателями кошек, а собаководов было выявлено 24 процента.

«А вот у 40% жителей регионального центра нет домашних животных. Возможно, именно эта часть горожан не озабочена проблемой регистрации своих домашних любимцев», — добавили социологи.

Предполагаемые поправки наделят региональные власти полномочиями по определению порядка регистрации домашних животных. А федеральные органы, в свою очередь, пропишут единые для всей страны правила содержания домашних животных — собак и кошек.

Будущий закон позволит после регистрации быстрее возвращать зверей владельцам, если они потеряются. В то же время он ограничит безответственные действия недобросовестных хозяев, которые оставляют своих питомцев на улице или без надзора.

Напомним, законопроект инициировали депутаты Законодательного собрания Челябинской области. На днях президент Владимир Путин поручил ввести в России учет домашних животных. Порядок регистрации будет разработан до конца текущего года.