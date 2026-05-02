Дожди с мокрым снегом пройдут в Челябинской области 2 мая

Температура воздуха местами будет ниже нормы

Сегодня, 2 мая, в Челябинской области сохранится дождливая погода, в горах местами возможны смешанные осадки. День выдастся прохладным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется максимум до +13°C. Небольшой дождь должен прекратиться во второй половине дня. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске потеплеет до +12°C. Пасмурно.

В Миассе сегодня хмуро, ближе к вечеру прояснится. Градусники покажут +10°C. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В Златоусте температура поднимется до +8°C. Ожидаются смешанные осадки.

В Бакале около +6°C. Утром пройдет дождь со снегом, днем — небольшой дождь.

В Нязепетровске солнце будет проглядывать сквозь неплотные облака. Столбики термометров зафиксируются на +10°C.

В Карталах и Бредах сегодня 13°C выше нуля. Пасмурно, но без погодных сюрпризов. Ветер западный, до 8 метров в секунду.

В Верхнем Уфалее — облачно с прояснениями и 10°C со знаком плюс.

В Верхнеуральске синоптики обещают слабый дождь и +11°C.

В целом температура в регионе составит +9...+14°C. Ветер будет умеренным западного направления, вероятны порывы до 14 метров в секунду.