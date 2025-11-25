Больше половины челябинцев рассчитывают получить 13‑ю зарплату

Большинство потратит деньги на отпуска и путешествия

53% работающих челябинцев ожидают получить в конце года 13‑ю зарплату или годовую премию. Приятный денежный бонус они намерены потратить на отпуск, закрытие кредитов и нужды семьи, сообщили исследователи сервиса по поиску работы SuperJob.

«Среди мужчин доля ожидающих премию несколько выше, чем среди женщин, — 56% и 50% соответственно. Наиболее оптимистично настроены челябинцы в возрасте до 35 лет: на дополнительные выплаты рассчитывают 59%. Среди респондентов в возрасте 35—45 лет таких 52%, а среди тех, кому 45 и больше, — лишь 47%»,— рассказали исследователи.

Среди тех, кто рассчитывает на денежный бонус, больше челябинцев с высшим образованием и доходом более 150 тысяч рублей в месяц.

Каждый пятый опрошенный планирует потратить 13‑ю зарплату на отпуск или путешествие. 14% челябинцев направят эти деньги на погашение кредита. Каждый десятый пустит премию на нужды семьи, 8% респондентов отложат деньги. Еще 6% потратят 13‑ю на подарки, 4% — на оплату обучения. Всего 3% опрошенных планируют оплатить этими деньгами медицинские услуги.

Кстати, челябинцы уже задумываются о покупке подарков к Новому году. В среднем на презенты они готовы выделить 17 тысяч рублей.