Больше десятка проблемных семей сохранили детей благодаря проекту «Вызов»

В Челябинской области нашли способ не плодить сирот, а помочь их родителям

В Курчатовском районе Челябинска прошел консилиум всероссийского проекта «Вызов». Специалисты различных служб рассматривали истории реальных семей. Вместо того чтобы отнимать детей у проблемных родителей, они решали, какие меры поддержки способны укрепить семейные связи.

«Мы все стоим за права каждого ребенка. Дети — будущее нашей страны. И очень важно, чтобы их внутренний мир и окружающая среда были благополучными»,— открыл консилиум глава Курчатовского района Челябинска Константин Матыгин.

На встречу приехали представители органов опеки, социальные работники, руководители центров временного пребывания, а также специалисты системы здравоохранения и правопорядка. За день они успели рассмотреть 15 семейных историй и почти по каждой — найти компромисс: взрослые получат поддержку от государства, а дети останутся жить с родными мамой и папой.

После консилиумов эксперты разрабатывают план действий. За его исполнением следит куратор семьи. В Челябинской области уже есть семьи, которые прошли консилиум и успешно решили свои проблемы — их сняли с учета.

«Еще не было случаев, чтобы мы не смогли помочь — все семьи, даже те, которые уже сняты с консилиума, получили необходимую поддержку»,— рассказала директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тракторозаводского района Елена Кавардина.

Проект «Вызов» работает в 14 регионах страны. Власти надеются, что он поможет сократить число детей, попавших в детские дома, на четверть.

Предыдущий консилиум прошел в Коркино.