/ Хамитовские болота получили статус памятника природы на Южном Урале

Таким образом удастся сохранить уникальный природный объект.

1 декабря вступило в силу постановление правительства региона о придании статуса памятника природы заповедной зоны на Южном Урале — Хамитовским болотам. Природный объект расположен неподалеку от Миасса, в 20 километрах от города. К нему относятся три участка земли, включающих долину реки Атлян, озеро Хамиат, Хамитовское и Большое болота.

Основной целью создания памятника природы Хамитовские болота является сохранение уникального природного объекта — реликтовых эвтрофных низинных болот с большим количеством редких растений, занесенных в Красную книгу Челябинской области (21 вид сосудистых растений и 1 вид мохообразных) и Российской Федерации (8 видов растений). Хамитовские болота располагаются на землях Миасского городского округа, в 20 км на юго-запад от города Миасса. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экологии Челябинской области.

Отметим, что областное государственное учреждение «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» возьмет под свою опеку новый памятник природы — Хамитовские болота. Последний раз такой статус присваивался природному объекту 26 лет назад.