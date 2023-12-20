Больница Коркино получила оборудование на 30 млн рублей

Оно позволит заменить устаревшую и вышедшую из строя технику

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в городскую больницу № 1 города Коркино поступило новое оборудование на сумму 30 млн рублей. Новое оборудование позволит заменить устаревшую и вышедшую из строя технику, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Новое современное оборудование предназначено для работы хирургического, реанимационного, терапевтического, акушерского, травматологического, диагностического отделения и поликлиники. Медицинская техника позволит проводить качественную диагностику пациентов, а также применять современные подходы лечения», — говорит главный врач Городской больницы № 1 города Коркино Владимир Селютин.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение» будет продолжена в следующем году.