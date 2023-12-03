В Челябинской области с начала 2023 года открыли 7,1 тысячи вакансий, доступных для людей с ограниченным возможностями здоровья. И это на 83% больше, чем в прошлом году. По данным исследователей онлайн-рекрутинга hh.ru, больше всего вакансий, доступных инвалидам, размещены в сфере продаж, транспорта и обслуживающего персонала.
«Кадровый голод заставляет работодателей расширять горизонты подбора, отказываться от предубеждений в найме и регулярно искать новые источники привлечения кандидатов, в том числе рассматривать на вакансии людей с инвалидностью. А развитие технологий и удаленной занятости позволяет компаниям все более успешно адаптировать рабочие места под людей с ограниченными возможностями и в результате расширять список вакансий, которые доступны для таких соискателей»,— рассказала директор hh.ru «Урал» Оксана Сидлецкая.
И хотя в число регионов-лидеров по количеству вакансий с маркировкой «Доступно для людей с ОВЗ» Челябинская область не вошла, найти что-то подходящее для себя южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья точно смогут. Почти половина от всех открытых вакансий размещена в сфере продаж и обслуживания клиентов. 18% предложений открыты в сфере транспорта и логистики. 15% вакансий размещено в области обслуживающего и домашнего персонала, 13% — в области административной работы, 11% — в сфере рабочих специальностей.
Наименьшее количество таких вакансий размещено в сферах фитнеса, бьюти-индустрии, закупок и юридической среде.