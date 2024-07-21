Более 8,5 тысячи челябинцев посетили мероприятия ко Дню металлурга

Праздник отметили на двух стадионах

Накануне, 20 июля, в Челябинске с размахом отметили День металлурга. Праздничные мероприятия прошли на двух площадках — стадионах «Металлург» и «Восход». Послушать известных артистов и посмотреть на танцы творческих коллективов пришли более 8,5 тысячи горожан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За порядком на стадионах следили более 500 полицейских, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий. Еще перед началом мероприятий они обследовали территории с собаками, а людей пускали только после досмотра и прохождения через металлоискатели. На подъездах к стадионам работали сотрудники Госавтоинспекции: они регулировали движение, чтобы не было заторов.

В результате нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним, на стадионе «Металлург» прошел не только праздничный концерт, но и награждение лучших сотрудников ЧМК. Государственные и региональные награды лучшим металлургам вручил губернатор Алексей Текслер.