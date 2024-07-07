Более 65 тысяч человек посетили XXX Бажовский фестиваль в Челябинской области

За порядком на мероприятии следили около 300 полицейских и силовиков

С 5 по 7 июля в Пластовском районе Челябинской области прошел XXX, юбилейный Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. На мероприятие съехались более 700 умельцев, 240 творческих коллективов и свыше 65 тысяч гостей со всей России и даже из других стран, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За порядком на фестивале в круглосуточном режиме следили полицейские, дружинники, сотрудники Росгвардии и частных охранных предприятий. На въезде на площадку Бажовки работали сотрудники Госавтоинспекции: они регулировали движение, чтобы не допустить заторов. В результате каких-либо нарушений во все дни фестиваля допущено не было.

Кстати, на Бажовке побывал наш фотокорреспондент. Он запечатлел яркие моменты праздника народного творчества.