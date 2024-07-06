В Челябинской области проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль

В этом году на площадке много семейных развлечений

В эти выходные неподалеку от села Демарино в Пластовском районе проходит XXX, юбилейный Всероссийский Бажовский фестиваль. Для гостей подготовили много новых площадок, конкурсов и развлекательных программ. Отдельное внимание на фестивале уделили семейным развлечениям, передает ИА «Первое областное».

Сегодня, 6 июля, фестиваль открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Дорогие друзья! Уже 30 лет Бажовка собирает на Южном Урале самых ярких, самых талантливых людей, которые любят свою землю, свою Родину. Я очень благодарен всем, кто сегодня здесь, несмотря на все дела и хлопоты»,— поприветствовал губернатор.

Алексей Текслер напомнил, что этот год объявлен президентом Годом семьи, и посчитал очень символичным, что 30-летний юбилей фестиваля и Год семьи празднуются в один год.

«Семья — это самое важное и главное в жизни человека, а миссия нашего фестиваля — это передавать из поколения в поколение наши традиции и ценности. И здорово, что сегодня у нас много семей. Уверен, что те дети, которые много лет назад приезжали на Бажовку, сегодня сюда приехали уже со своими детьми»,— добавил глава региона.

Губернатор пообещал, что фестиваль будет только развиваться и дальше радовать гостей, которые съезжаются не только со всей России, но и из других стран.

На площадках фестиваля сегодня людно, шумно и весело. В большом поле разместили сразу несколько сцен, в том числе впервые фольклорную. Гостей развлекают такие коллективы, как гармонисты УрФО «Гармония», заслуженный коллектив народного творчества РФ ансамбль танца «Ералаш» и прочие. Вечером гостей ждут выступления групп «Притоп Тритона» и «ОтаваЁ» из Санкт-Петербурга, ВИА «Ариэль» и другие. Всего в дни фестиваля на сцену выйдут около 240 коллективов.

Богат в этом году фестиваль и на мастеров-ремесленников. Более 700 умельцев собрались сегодня на Бажовке, чтобы продемонстрировать свои изделия. Тут и посуда, и текстиль, и изделия из дерева. Алексей Текслер посетил несколько локаций и оценил результаты труда умельцев.

Все желающие могли принять участие в самых разнообразных мастер-классах. Гостей учили плести венки, шить мешочки, делать броши и другие изделия из самых разных материалов.

Много в этом году семейных конкурсов, участвовать в которых интересно как взрослым, так и детям. В них каждая семья может поделиться своими традициями или научиться чему-то новому.

Впервые в этом году на площадке фестиваля работают брадобреи и парикмахеры. От них женщины узнают, как ухаживать за своими косами, а мужчины — бородами. Каждый из участников также мог принять участие в конкурсах на самые красивые косы и бороду.

Ну и куда без угощений. Гости могли попробовать самые разнообразные блюда, в том числе «Окрошку-покосницу», которой приготовили около 100 литров в рамках мастер-класса.

Веселить гостей на фестивале будут до позднего вечера. В воскресенье, 7 июля, ожидается награждение победителей ряда конкурсов, выступления коллективов, творческие площадки и лекции.