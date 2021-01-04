Более 600 южноуральцев за день прошли бесплатное тестирование на COVID-19

Акция по проверке на заболевание продлится до конца новогодних каникул

Жители Челябинской области массово проходят бесплатное тестирование на новую коронавирусную инфекцию. Исследование начали проводить 3 января сразу в нескольких торгово-развлекательных центрах Челябинска и Магнитогорска. Целью акции является выявление бессимптомных носителей вируса.

«Мы не ожидали такого количества желающих пройти диагностику. За несколько часов 536 человек в Челябинске и 110 в Магнитогорске сдали тест ПЦР. Медики не успевали „подносить снаряды“, а на усиление были направлены волонтеры», — прокомментировала ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Акция по тестированию методом ПЦР будет проходить 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 14:00 до 17:00 в ТРК «Куба», ТРК «Горки», ТРЦ «Алмаз» в Челябинске и 4, 5, 6 января с 10:00 до 12:00 в ТРК «Континент», 7, 8, 9, 10 января с 10:00 до 12:00 в ТРК «Гостиный двор» в Магнитогорске.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. К исследованию допускаются жители региона без симптомов простуды. В торгово-развлекательных центрах нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.