Жителей Челябинска приглашают сдать тест на COVID-19 в ТРК

В праздничные дни для всех желающих будут работать три пункта

В праздничные дни у жителей Челябинска появится возможность проверить свое здоровье. Совершая покупки, в трех ТРК города также можно будет сдать тест на COVID-19.

Тестирование будет проводиться методом ПЦР. Сдать тест можно 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января с 14:00 до 17:00. Всех желающих будут ждать в ТРК «Куба» (улица Цвиллинга, 25, 1 этаж, направо от входа), ТРК «Горки» (улица Артиллерийская, 136, 2 этаж, над входом со стороны АД Меридиан), ТРЦ «Алмаз» (Коппейское шоссе, 64, 1 этаж, центральный вход).

«Будет необходимо обратиться с паспортом и полисом ОМС в пункт тестирования и, заполнив информированное согласие, сдать анализ. Результат тестирования будет сообщен автоинформатором по номеру телефона, также его можно будет узнать в поликлинике по месту жительства», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Если у вас появились признаки ОРВИ или гриппа, лучше останьтесь дома и вызовите врача. Не забывайте про социальную дистанцию и гигиену.