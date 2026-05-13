Более 60 семей на Южном Урале уже воспользовались областным студенческим капиталом

В 2026 году его размер составляет 1 миллион 81 тысячу рублей

Более 200 семей из Челябинской области подали заявление на областной студенческий капитал, и более 60 из них уже воспользовались капиталом. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» рассказала заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ольга Туркова.

«В этом году размер студенческого семейного капитала составляет 1 миллион 81 тысячу рублей. Большинство семей тратят деньги на покупку собственного жилья. Если использована не вся сумма, то при рождении второго ребенка остаток студенческого капитала индексируют на 20%», — рассказала Ольга Туркова.

Напомним, региональный студенческий капитал сегодня могут получить молодые родители, если возраст матери не превышает 24 лет, а первый ребенок родился не раньше 1 января 2024 года.

Оба родителя должны быть студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. И постоянно проживать на территории Челябинской области.

Доходы семьи при этом значения не имеют.

Студенческий капитал можно направить:

— на улучшение жилищных условий в пределах Челябинской области;

— компенсацию платы за наем жилого помещения;

— получение родителями первого образования;

— получение дошкольного образования и оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком в негосударственных образовательных организациях, расположенных на территории Челябинской области и имеющих лицензию;

— оплату медицинских (реабилитационных, санаторно-курортных) услуг для родителей и детей;

— ежеквартальную денежную выплату.

Заявление на студенческий капитал нужно подавать в управление соцзащиты по месту жительства.

Всего в Челябинской области, по словам Ольги Турковой, действует 76 мер поддержки семей с детьми: 10 федеральных и 66 региональных. Они охватывают поддержкой большой период — от беременности будущей мамы до совершеннолетия ребенка.

Виктория и Руслан Вафины стали первой супружеской парой в Челябинской области, которая получила региональный студенческий капитал.