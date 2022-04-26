В Челябинской области ликвидировали стихийные свалки на озере Большой Еланчик

Участники субботника собрали восемь «кубов» мусора

В Челябинской области во время субботника ликвидировали несколько стихийных свалок на берегах озера Большой Еланчик. В рамках экологической акции участники собрали десятки мешков с мусором, стеклянными бутылками и даже пластиковыми манекенами. Всего вывезли восемь кубических метров бытовых отходов, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

В минувшие выходные участие в субботнике приняли работники ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и ГКУ «Управление лесничествами Челябинской области». Особое внимание сотрудники ведомств уделили береговой линии и дорогам, ведущим к озеру.

«Судя по составу мусора, загрязнение территорий — дело рук не только любителей отдыха, но и, по всей видимости, предпринимателей, которые оказывают услуги по вывозу мусора, транспортируя отходы не на полигоны и свалки, а на природные объекты. Об этом свидетельствуют такие неожиданные находки, как пластиковые манекены и большое количество старых матрасов», — сообщили в пресс-службе ЦКС.

На озере Большой Еланчик удалось ликвидировать стихийные свалки в нескольких локациях. Весь мусор вывезли на полигон.