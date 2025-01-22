Более 40 тонн мандаринов не пустили в Россию из Казахстана

По этикеткам фрукты были казахстанскими, на самом деле их везли из Пакистана

Уральский Россельхознадзор развернул на границе 44 тонны мандаринов, которые везли из Петропавловска в Курган через Челябинскую область, сообщает пресс-служба ведомства.

Две фуры с фруктами остановили в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое». Подозрение инспекторов вызвало несовпадение информации на этикетках и в перевозочных документах.

«Согласно этикеткам, у фруктов было казахстанское происхождение, на самом деле их ввезли из Пакистана. Этикетки, не отражающие реальное место и страну произрастания и не совпадающие с информацией в сопроводительных документах, нарушают требования Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», — пояснили в ведомстве.

Под контролем должностных лиц Россельхознадзора машины с мандаринами возвращены на территорию сопредельного государства. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о запрете ввоза на территорию региона 66-тонной партии лука, замаскированного под виноград и картофель.

Всего с начала 2025 года в МАПП «Бугристое» был запрещен ввоз 244,8 тонны продукции, в том числе 14,6 тонны фиников и изюма, 20 тонн семян тыквы, 44,2 тонны сухофруктов, 20 тонн винограда и 36 тонн мандаринов.