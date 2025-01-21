В Челябинскую область пытались ввезти 66 тонн лука, замаскированного под арахис, картофель и виноград

Автомобили следовали из Туркестанской области Казахстана в Екатеринбург и Челябинск

Россельхознадзор запретил ввоз на Южный Урал 66 тонн репчатого лука из Казахстана. Три машины с контрафактным грузом тормознули накануне на автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Троицком районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что автомобили следовали из Туркестанской области Казахстана в Екатеринбург и Челябинск.

«При проведении фитосанитарного контроля установлено, что на упаковках с луком были этикетки, согласно которым в одной машине перевозился узбекский арахис, в другом — китайский виноград, а в третьем — продовольственный картофель, причем российского происхождения», — говорится в сообщении.

Под контролем должностных лиц Россельхознадзора машины с луком были возвращены на территорию сопредельного государства. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.

Добавим, за 20 дней 2025 года в МАПП «Бугристое» был запрещен ввоз в Россию 10 партий, или 200,8 тонны продукции, в том числе 14,6 тонны фиников и изюма, 20 тонн продовольственных семян тыквы, 44,2 тонны сухофруктов, 20 тонн винограда и 36 тонн мандаринов.