Более 200 южноуральцев сдали кровь в Национальный день донора

Для многих быть донором — давняя традиция

Сегодня, 20 апреля, в Национальный день донора более двухсот южноуральцев отложили все свои дела и отправились на Челябинскую областную станцию переливания крови, чтобы сдать кровь. Главврач станции Анатолий Крохин поблагодарил их за это важное дело и подчеркнул, что быть донором — это истинное призвание, передает пресс-служба областного Минздрава.

«Каждый день вы готовы делиться частичкой себя, проявляя чуткость, доброту и участие. За плечами каждого из вас десятки и сотни спасенных жизней. Отдельных слов благодарности и поздравлений заслуживают работники службы крови. Коллеги, благодаря вашему труду, доброму и внимательному отношению доноры чувствуют заботу и уважение к тому, что они делают»,— сказал Анатолий Крохин.

Для донора Светланы Тучиной сегодняшняя донация стала уже седьмой, несмотря на то, что сдавать кровь она начала всего два года назад. В этом деле женщину поддерживают дочь и супруг: именно он сподвиг Светлану стать донором.

На станции сегодня царило праздничное настроение: волонтеры-медики не только приветствовали доноров, но и устроили для них викторину с подарками.

Здесь вы можете почитать историю нашего журналиста, которая также много лет является донором.