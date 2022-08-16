Более 200 мешков мусора собрали активисты на берегу озера Увильды

Экологическая акция стартовала в выходные и продлится неделю

Активисты и общественники навели порядок на прибрежной территории озера Увильды вблизи поселка Рипус. Участники экологической акции собрали более 200 мешков мусора. Об этом во вторник, 16 августа, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Экологическая акция «Чистый берег: Увильды» стартовала в минувшие выходные и продлится до 22 августа. Субботники проходят в рамках федерального проекта «Вода России».

«Почти 100 человек всего за два часа собрали значительное количество пластиковых бутылок, стекла, жестяных банок и много другого мусора, практически полностью ликвидировав три небольшие стихийные свалки и сократив объем еще двух», — рассказали в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Также в рамках акции на специальном баркасе провели мониторинг состояния дна водоема, которое оказалось довольно чистым.

Добавим, в уборке приняли участие уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова со своей командой, совет молодежи ЧТПЗ, студенческие организации и общественники.

Напомним, 25 июня волонтеры вышли на очистку озера Тургояк в рамках акции «Вода России». Участниками стали тысячи волонтеров со всего Уральского федерального округа, а также актриса и телеведущая Агата Муцениеце и учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.