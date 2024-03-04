Более 2 млн рублей собрали «Добрые сердца» для помощи детям в Челябинске

Об итогах благотворительного вечера рассказала учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер

Пять детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, получат дополнительные средства на лечение и реабилитацию. Более двух миллионов рублей собрали для подопечных челябинского фонда «Родная» неравнодушные челябинцы в ходе благотворительного вечера «Добрые сердца». Об итогах мероприятия в своем телеграм-канале рассказала первая леди региона, общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

Особый проект состоялся уже в девятый раз. На этот раз деньги собирали для пятилетнего Ивана с СМА, девятилетней Ани, которая борется с краниофарингиомой, 11-летнего Дениса с болезнью Шарко — Мари — Тута, 11-летнего Валеры с ДЦП и 14-летнего Леонида, который сжег пищевод, случайно выпив щелочь, — подросток перенес уже 20 операций.





«Уже не первый раз я и мой Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив „Фонд 2020“ принимаем участие в мероприятии. Помимо исполнения вокального номера (главный замысел вечера в том, что известные люди области исполняют различные творческие номера), я передала сертификат на сумму 100 тысяч рублей, чтобы внести свой вклад в помощь этим тяжелобольным детям», — рассказала Ирина Текслер.





Другой частью вечера стал благотворительный аукцион, где были разыграны 38 лотов.

Всего в этом году неравнодушные южноуральцы собрали рекордную сумму — 2 миллиона 124 тысячи 450 рублей.