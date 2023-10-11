В 2025 году на Южном Урале начнут капитально ремонтировать детские сады и колледжи

Отдельную программу по ним анонсировал Сергей Кравцов

На Южном Урале успешно реализуется федеральная программа капитального ремонта школ. Начиная с 2025 года она будет расширена на детские сады и колледжи. Об этом со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

Выступая на заседании программной комиссии партии «Единая Россия», Сергей Кравцов заявил, что федеральная программа капитального ремонта школ отлично себя зарекомендовала и теперь ведомство готовится к аналогичной программе по капремонту детских садов и учреждений СПО.

«В 2025 году организуем ее совместно с партией. Программа будет такой же эффективной, как и программа капремонта школ», — заявил Сергей Кравцов.

Также министр сообщил, что в проекте федерального бюджета увеличены расходы на несколько ключевых направлений. Так, на организацию бесплатного горячего питания в начальной школе в 2024 году будет выделено 5,7 млрд рублей, а в 2025 году — 6,3 млрд рублей. На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство и кураторство педагогическим работникам школ и учреждений СПО в 2024 году заложен почти 1 млрд рублей, а в 2026 году — почти 1,5 млрд рублей.

Ежегодно в 2024–2026 годах будет выделяться по 2 млрд рублей на деятельность советников директоров по воспитанию в организациях СПО. На обеспечение вооруженной охраны образовательных организаций, расположенных на территории новых субъектов Российской Федерации, в 2024–2026 годах заложено по 9,3 млрд рублей ежегодно.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению, координатор направления народной программы «Современное образование и передовая наука» Ольга Казакова в ходе заседания предложила увеличить финансирование программы «Профессионалитет» в бюджете на 2024–2026 годы. Это поможет выполнить поручение президента о подготовке за пятилетку не менее миллиона специалистов. Сергей Кравцов поддержал предложение. Министр считает, что это станет хорошим стимулом развития экономики и подготовки кадров.